Comunicato Regione: Memoria. Ottant’anni dall’ ‘Operazione Tombola’, ad Albinea (Re) le celebrazioni per ricordare l’assalto contro i nazisti a Villa Rossi e Villa Calvi. De Pascale: “Qui oggi per mantenere viva la memoria di chi si è battuto per la libertà, la democrazia e la pace”

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Il programma

In mattinata a Botteghe, si è svolta la deposizione, da parte delle autorità presenti, di corone di fiori

al monumento “Mai più”, e a Villa Rossi sulla lapide dedicata ai tre paracadutisti britannici caduti

durante l’attacco: il tenente Riccomini, il sergente Guscott e il caporale Bolden.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Albinea, durante la cerimonia, hanno letto

alcune riflessioni dal titolo “Parole per scalfire l’indifferenza”, frutto di un percorso scolastico sulla

Resistenza, arricchito dalla testimonianza di Liliana Del Monte, sopravvissuta all’eccidio della Bettola.

La mattinata si è conclusa con l’esibizione dell’orchestra “Osare” della scuola di musica “Risonanze”

e delle voci del coro della stessa scuola, dirette rispettivamente da Davide Bizzarri e Doriana Marin.

Nel pomeriggio, la “Camminata sui sentieri partigiani”, ripropone il percorso intrapreso 80 anni fa

dai 110 uomini delle forze alleate e partigiane per attaccare il comando tedesco, con momenti di

rievocazione storica a cura della compagnia teatrale “Allorquando”, con l’accompagnamento del

suono della cornamusa, in memoria di David Kirkpatrick, che sostenne l’assalto suonando questo

strumento.

L’Operazione Tombola

Una missione audace compiuta nella primavera del 1945 dal 2° SAS (Special Air Service) britannico,

con il supporto delle Brigate Garibaldi italiane e di un distaccamento di partigiani sovietici. L’assalto

a Villa Rossi e Villa Calvi, quartier generale tedesco sulla Linea Gotica occidentale, ebbe un impatto

significativo sulle operazioni nemiche, causando ingenti perdite tra le file naziste e impedendo

eventuali rappresaglie sulla popolazione civile. L’azione ebbe un elemento distintivo e inedito nella

storia militare: l’attacco venne sferrato al suono di una cornamusa scozzese, suonata da David

Kirkpatrick: un’antica ballata popolare “Highland Laddie”. Un fatto che contribuì a far classificare

l’operazione come militare piuttosto che partigiana, evitando così vendette sulla cittadinanza.