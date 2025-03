(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Cittadinanza: Tosi, con riforma poniamo freno ad abusi e speculazioni

“La riforma dello Ius Sanguinis approvata ieri in Consiglio dei ministri su proposta del nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta un importante passo avanti nel rafforzare il legame affettivo tra l’Italia e i nostri connazionali all’estero, valorizzando il rapporto che ci lega con le nostre comunità. Allo stesso tempo, ottimizza le risorse e mette un freno deciso agli abusi e alla speculazione sui passaporti italiani. Ci ricordiamo tutti che pochi mesi fa, in occasione del Black Friday, agenzie specializzate del Brasile promuovevano sconti per ottenere la cittadinanza italiana. Tra i “vantaggi”, spiegavano negli annunci promozionali, l’accesso agli Stati Uniti senza colloquio consolare, l’accesso gratuito a 27 paesi dell’Unione Europea, l’accesso al sistema sanitario del primo mondo (Italia), evitare le code per l’immigrazione. Spesso le richieste di diventare italiani sono fatte da persone che non hanno nessun rapporto con l’Italia e non hanno nessuna intenzione di averlo, ma vogliono la nostra cittadinanza solamente per convenienza. Sono certo che anche gli amici della Lega, Coin e Pizzimenti, il cui partito rappresenta una delle tre colonne portanti di questo governo, sapranno cogliere la bontà della riforma, con cui, peraltro, ci allineiamo agli altri Paesi europei”.

Lo scrive in una nota Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia-PPE e segretario regionale azzurro del Veneto e del Trentino Alto-Adige.

