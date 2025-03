Bollette dell’energia in calo da aprile per gli utenti vulnerabili

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Sat 29 March 2025 Servizio di maggior tutela e Bonus energia:

da aprile bollette meno care per gli utenti vulnerabili

Parma, 29 marzo 2025 – I clienti “vulnerabili” che attualmente usufruiscono del servizio di maggiore tutela vedranno ridursi la bolletta dell’energia elettrica di un importo pari al 2,4% nel secondo trimestre 2025. A comunicarlo – nel corso della riunione periodica con le Associazioni dei consumatori iscritte al Cncu – è l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. La riduzione del costo d’acquisto dell’energia elettrica, rispetto al precedente trimestre, è dovuta ad un prezzo atteso più basso dell’energia elettrica, a sua volta correlato al calo previsto dei prezzi del gas naturale per la stagionalità dei consumi. Cali delle quotazioni all’ingrosso che si riflettono sulle bollette dei clienti in maggior tutela, per i quali si registra un calo del 2,1% per la spesa materia energia, a cui si aggiunge una riduzione dello 0,3% della componente relativa agli oneri di sistema.

«Da aprile – ricorda Confconsumatori – chi ha un Isee inferiore a 9.530 euro si vedrà riconosciuto automaticamente il contributo straordinario di 200 euro previsto dal “Dl bollette”. Inoltre, a breve l’Autorità adotterà un ulteriore provvedimento per definire le modalità e tempistiche di erogazione a tutti gli aventi diritto, fino alla soglia Isee di 25mila euro. Per usufruire in automatico dei bonus sociali e il contributo straordinario (avendone i requisiti di legge) è necessario attivarsi mediante la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e ottenere l’attestazione Isee».