(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Agricoltura. De Carlo (FdI): Senza api, addio al 70% dell’agricoltura mondiale

“Le api oggi sono responsabili del 70% delle colture agricole mondiali: senza di loro, più di due terzi dell’agricoltura in tutto il pianeta non sarebbe possibile”: il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, ha aperto così il suo intervento al convegno “Il meraviglioso mondo dell’ape”, ospitato a Motta di Livenza (Treviso). “Per evitare di essere costretti a mangiare cibo creato in laboratorio, dobbiamo lavorare per produrre di più e meglio, e il ruolo delle api è e sarà fondamentale. Le politiche ideologiche pseudo-ambientaliste hanno additato per anni gli agrofarmaci come unici responsabili della crisi apiaria: questo ci ha portato ad essere la nazione che abusa di più di antibiotici per la cura della propria salute, spesso senza nemmeno consultare il medico, ma anche quella che in tre anni ha visto la riduzione dell’uso di agrofarmaci del 12,5%, a dimostrazione che i nostri produttori sanno usarli con coscienza quando c’è da curare la propria coltivazione. Non sono solo gli agrofarmaci i colpevoli, quindi; c’è l’inquinamento, ci sono i cambiamenti climatici, c’è la crisi idrica, c’è il cambiamento dell’ecosistema”, ha evidenziato De Carlo. “Studio, ricerca, attenzione e sensibilità sono gli ingredienti per far convivere l’agricoltura con il mondo delle api: la sensibilizzazione, come quella di oggi, è quindi fondamentale, anche verso ad esempio i produttori di vino che – come ha dimostrato l’esperienza dell’Istituto Cerletti di Conegliano – possono puntare a coniugare viti e api magari anche con una produzione “amica delle api”. Il ruolo della politica deve essere quello di unire, sostenendo un’informazione corretta, trasparente e che faccia sintesi degli interessi per puntare al bene della collettività”.

