(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Scuola, Sasso (Lega): bene Valditara, stop diplomifici tutela valore istruzione

Roma 28 mar. – “Con l’ok arrivato oggi in cdm, via libera a ulteriori misure strategiche per la scuola, a partire dal contrasto dei cosiddetti diplomifici, fino al limitare fenomeni assurdi come quello del recupero di 4 anni in uno. Bene l’impegno mantenuto dal ministro Valditara, al lavoro per restituire alla scuola il ruolo educativo che merita: guardiamo con convinzione a istituti che preparino davvero i nostri ragazzi, formandoli, e senza che svendano la loro preparazione. Positivo inoltre l’impegno per garantire la copertura completa delle cattedre con docenti competenti e stabili. Un ennesimo passo avanti per rendere sempre più efficiente il nostro sistema scolastico”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione Rossano Sasso.

Ufficio stampa Lega Camera