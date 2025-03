(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 MOLISE, SPERANZON (FDI): IL PD DI SCHLEIN È LA FIERA DELL’IPOCRISIA, DUE PESI E DUE MISURE SONO IL LORO MARCHIO DI FABBRICA

“Il Partito Democratico e la sua segretaria Elly Schlein alzano la voce sull’inchiesta antimafia che coinvolge il governatore del Molise Francesco Roberti, un uomo che, vale la pena ricordarlo, è ancora libero e si dichiara pronto a chiarire ogni aspetto. C’è da chiedersi dove sono finite le loro grida di sdegno quando si tratta di guardare in casa propria… Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, protagonista nel sistema di potere campano del PD che è stato arrestato con accuse gravissime. Eppure, da quel pulpito di moralità a senso unico che è il PD, non si leva una parola, non un sussurro. Silenzio tombale. Questo è il loro stile, la politica dei due pesi e due misure che ormai è il marchio di fabbrica della sinistra italiana: indignazione a comando quando si tratta di puntare il dito contro gli avversari, ma occhi chiusi e bocche cucite quando i loro uomini inciampano, e succede spesso, nelle maglie della giustizia. Respingiamo con forza questa ipocrisia disgustosa e questo doppio standard che offende l’intelligenza degli italiani. Se Schlein e i suoi hanno un briciolo di coerenza, trovino il coraggio di guardare allo sfacelo morale del loro partito e pronuncino una parola di biasimo per Alfieri. Noi restiamo qui, fiduciosi, ad aspettare un segnale di dignità che temiamo non arriverà mai”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

