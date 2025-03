(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 MIGRANTI, LISEI (FDI): CON GOVERNO MELONI IMMIGRAZIONE INCONTROLLATA E’ FINITA

“La sinistra parla e sbraita sull’immigrazione sognando i tempi che furono quando con loro al governo scafisti e trafficanti di esseri umani lasciavano sulle nostre coste migliaia di clandestini irregolari e molti di essi morivano in mare. I dati di rilasciati oggi dal Viminale, che fanno registrare un altro calo significativo degli sbarchi del 20% ed un aumento dei rimpatri del 30%, certificano l’ottimo lavoro del Governo e si affiancano alla scelta strategica di usare il centro in Albania come Cpr, un altro tassello che risulterà fondamentale per contrastare l’immigrazione clandestina. La sinistra se ne faccia una ragione, con Giorgia Meloni l’immigrazione incontrollata sta finendo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

