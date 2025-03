MEMO PER STASERA – L’opposizione si compatta per un’alternativa di governo nella città d’Arechi: venerdì 28 marzo alle 18 incontro sul tema “Inversione Salerno” al Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 *Oggetto: L’opposizione si compatta per un’alternativa di governo nella

città d’Arechi: venerdì 28 marzo alle 18 incontro sul tema “Inversione

Salerno” al Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini*

Un’opposizione compatta e determinata a costruire un’alternativa concreta

per il governo della città. È questo il messaggio che emergerà

dall’incontro “Inversione Salerno”, promosso dall’associazione Tradizione

Futuro, in programma il prossimo venerdì 28 marzo alle 18 presso il

Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini, in piazza San Francesco a

Salerno.

*L’evento vedrà la partecipazione di esponenti politici di diversi

schieramenti: Luigi Cerciello (Alternativa Popolare con Bandecchi),

Giuseppe Fauceglia (Forza Italia), Corrado Naddeo (Azione), Mario

Polichetti (Udc), Ciro Sammartino (Noi Moderati), Dante Santoro (Lega) e

Pietro Vuolo (Fratelli d’Italia). L’incontro sarà introdotto da Rosario

Peduto, dell’Associazione Tradizione Futuro, e moderato da Andrea

Pellegrino, direttore de L’Ora.*

“Questo evento segna l’inizio di un percorso politico nuovo per Salerno”,

dichiara Mario Polichetti, coordinatore nazionale Sanità per l’Udc. “Non

basta più criticare l’attuale amministrazione: vogliamo proporre soluzioni

concrete e costruire un’alternativa credibile”.

Durante il dibattito, si affronteranno temi chiave per il futuro della

città, con l’obiettivo di elaborare una strategia politica condivisa.

“Salerno ha bisogno di una classe dirigente capace di valorizzare il

territorio e dare risposte concrete ai cittadini”, aggiunge Polichetti.

“Questo incontro è solo il primo passo di un percorso che vuole riportare

la politica al servizio della comunità”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI, RESPONSABILE NAZIONALE PER LA SANITA’ DELL’UDC

