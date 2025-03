(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Librandi (Fi) “I miracoli, quelli veri, li fanno i medici. Le parole di De Luca non corrispondono alla realtà che vivono i campani”

“I miracoli, quelli veri, li fanno ogni giorno i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, tra carenze di personale, strutture inadeguate, reparti congestionati e pronto soccorso al limite. Lo fanno in silenzio, con serietà, spesso senza strumenti, ma con una dedizione che merita rispetto”.

Gianfranco Librandi, imprenditore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, replica così all’annuncio del presidente Vincenzo De Luca, che ha fissato per il 6 maggio un evento nazionale a Napoli per celebrare la Campania come “prima regione d’Italia” sulle liste d’attesa.

“Il cosiddetto ‘miracolo campano’ – dice Librandi – esiste soltanto nella testa di De Luca ma non coincide con la realtà vissuta dai cittadini, che ogni giorno fanno i conti con visite rinviate, liste d’attesa interminabili, e cure cercate fuori regione. Basta entrare in un ospedale per capire quanto sia profondo il divario tra la narrazione del governatore e ciò che realmente accade. Altro che miracolo – prosegue – qui ci sono famiglie che attendono mesi per una diagnosi, professionisti sanitari abbandonati, cittadini costretti a pagare di tasca propria. La verità è che la sanità campana ha bisogno di interventi seri, non di slogan in conferenza stampa. Forza Italia – aggiunge Librandi – ha in mente un piano chiaro: più personale, liste trasparenti, digitalizzazione reale e una sanità che funzioni davvero, con regole certe e risposte concrete. Se davvero tutto va così bene, De Luca provi a prenotare una visita come un cittadino qualsiasi. E poi ci dica quanto tempo dovrà aspettare”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma