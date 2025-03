(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 “Il Gender esiste”, oggi a Modugno (BA) presentazione del libro del deputato Rossano Sasso

Roma, 28 mar. – Oggi, 28 marzo, alle 18:00, nella sala multimediale Lino Cavallo del Palazzo Santa Croce a Modugno (BA) si terrà la presentazione del libro “Il Gender Esiste – Giù le mani dai nostri figli” del deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

La serata offrirà l’opportunità di approfondire i temi trattati nel libro attraverso un dialogo diretto con l’autore, Rossano Sasso. Dialogheranno con lui Patrizia Del Giudice, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, Enzo Fortunato, Presidente dell’Associazione “Europa Benedettina” e Davide Tosca, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Modugno.

“L’ideologia gender esiste e rappresenta un pericolo per le famiglie e per i bambini. Un pericolo perché – per usare parole di Papa Francesco – è un’ideologia che cancella le differenze tra uomo e donna e quindi cancella l’umanità”, sottolinea il deputato Sasso per presentare l’evento.