Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Economia: Centemero (Lega), “A breve avremo i primi fondi finanziati dal Fondo nazionale strategico indiretto”

Roma, 28 mar. – “Sul Fondo dei fondi siamo ai blocchi di partenza. Il regolamento, ossia la norma secondaria rispetto alla norma primaria approvata nella legge startup è in Corte dei Conti, ultimo passaggio prima della pubblicazione che potrebbe avvenire già la prossima settimana. Di seguito le Sgr, Società di gestione del risparmio, che hanno deciso di costituire un fondo e di far confluire dei soldi in collaborazione con l’Fnsi, il Fondo nazionale strategico indiretto, faranno le loro operazioni interne fino alla delibera, trenta giorni per l’autorizzazione dei fondi e saremo all’operatività dei primi fondi finanziati dal Fondo nazionale strategico indiretto”. Così Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze, interviene su Class CNBC. “Per questo strumento sono stati pensati dei meccanismi per evitare iper-comprato e iper-venduto, inoltre l’obiettivo è quello della creazione di una classe di investment managers diffusi sul territorio. In quest’ultima direzione va poi un’altra norma contenuta nella legge startup: l’innalzamento del patrimonio netto minimo per quanto riguarda le Sis, ovvero le Società d’investimento semplice, in modo che anche chi ha fondi piccoli possa costituirsi come oicr”. Ritornando al FNSI il deputato afferma che “Questo interessa chi vuole avere un investitore paziente con sé, mitigando il rischio. E’ come avere una garanzia. In sostanza – spiega il deputato – se l’investimento nelle Pmi è fatto solo con fondi privati può sembrare troppo rischioso per un fondo pensione o una cassa di previdenza complementare e non lo farebbero. In questo caso il rischio è mitigato dalla presenza di un investitore pubblico che non entra nelle scelte d’investimento. Così si pongono le basi per un patto tra generazioni che lega le casse e i fondi di previdenza rispetto a un investimento di economia reale. Sarei felice di sapere – conclude Centemero – che i contributi e le imposte che pago e i miei risparmi vadano a creare il posto di lavoro per mio figlio nel futuro”.

Ufficio stampa Lega Camera