DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOLUZIONE PER I DOCENTI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE DEI CONCORSI PNRR. BUCALO (FDI): UN’ALTRA PROMESSA MANTENUTA

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 “Un’altra promessa mantenuta. Ringrazio il governo Meloni e nello specifico il ministro Valditara per aver finalmente dato una soluzione all’annosa questione dei docenti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR e il concorso del 2020. La norma, in sostanza, ha l’obiettivo di ridurre ulteriormente il ricorso alle supplenze prevedendo ai fini dell’immissione in ruolo dei docenti un sistema che consente, in subordine alle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi ordinari, anche l’utilizzo di coloro che hanno superato le prove di concorso ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. Inoltre, si prevede a partire dall’anno scolastico 2026/2027 l’istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna Regione utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 della disposizione. A tale elenco possono iscriversi tutti gli aspiranti docenti che hanno superato un concorso bandito a decorrere dal 2020. Questo elenco sarà utilizzabile anche in regioni diverse rispetto a quelle di svolgimento del concorso da parte dei singoli iscritti. Infine grazie al meccanismo dell’anticipazione della sottoscrizione dei contratti di lavoro prima della presa di servizio e quindi entro 5 giorni dall’individuazione della sede consentirà di individuare anticipatamente, rispetto all’inizio dell’anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare, in un momento dell’anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, in modo da poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull’anno scolastico di riferimento. Si tratta di un’azione che mira a ridurre al minimo il ricorso alle supplenze, garantendo stabilità al sistema scolastico”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento istruzione del partito.

