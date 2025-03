(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

Comunicato Stampa

Anziani: Roma, il IX Municipio contro le truffe

“Stavolta non ci casco”, Campagna a cura delle Acli in collaborazione con la Polizia di Stato, l’associazione “Insieme per Ferratella” e la Parrocchia Spirito Santo.

Conferenza lunedì 31 marzo

Roma, 28 marzo 2025. Il fenomeno – odioso come pochi – è in costante aumento; le tecniche diventano sempre più sofisticate, la fantasia criminale sempre più sfrenata, i danni – oltre che materiali – sempre più dolorosi lasciano segni profondi e indelebili. Sono le truffe agli anziani che ogni giorno si arricchiscono di nuovi casi. Le mettono a segno vere e proprie organizzazioni criminali che operano secondo copioni che variano a seconda del soggetto preso di mira, del contesto familiare, sociale ed economico in cui vive o del suo grado di fragilità.