(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Ue, Tosi (Fi – Ppe): “Difesa europea e piano riarmo necessari”

“Il problema dell’Europa è che non è un’unione politica, non ha una difesa comune e tutto quello che dovrebbe avere una confederazione vera. E’ terribilmente lenta nella risposte, mentre invece gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall’altra sono rapidi nel decidere e nel fare. Bisogna andare verso una Difesa unica europea, su questo tutta la maggioranza di governo e anche una buona parte del centrosinistra è d’accordo, e in attesa bisogna andare verso un piano di riarmo”.

Lo ha detto Flavio Tosi, europarlamentare Fi – Ppe, ospite a Tagadà su La7.

“Il famoso kit di sopravvivenza è solo una piccolissima parte di un ragionamento molto più ampio. In Europa siamo stati abituati a 80 anni di pace, costata milioni di morte in due guerre mondiali, oggi la pace non c’è più, perché Putin ha scatenato una guerra dentro l’Europa. Ciò che preoccupa a chi guarda le cose con pragmatismo e buon senso è che non c’è più il sostegno degli Stati Uniti, dunque è bene essere preparati”, ha concluso.

