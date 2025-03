(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Stabilità, Calandrini (FdI): “Governo Meloni quinto più longevo della storia della Repubblica. Solo così un Paese riesce a crescere”

“Oggi celebriamo un traguardo significativo: il Governo guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ufficialmente il quinto più longevo della storia della Repubblica italiana. In 79 anni, il nostro Paese ha visto susseguirsi ben 68 governi; raggiungere il quinto posto per durata, con 127 settimane di attività, è un risultato che testimonia la stabilità e la solidità della nostra maggioranza. Questo successo è il frutto del costante impegno nel portare avanti il programma per il quale gli italiani ci hanno dato fiducia ma è anche un esempio di come, per riformare un Paese, sia necessaria stabilità. La maggior parte dei governi che si sono succeduti dalla nascita della Repubblica sono durati in carica meno di due anni. Un tempo troppo breve per mettere a terra le riforme di cui una nazione ha bisogno. E’ per questo che il Governo Meloni continua ad avere l’appoggio dei cittadini; è per questo che appare sempre più necessario approvare la madre di tutte le riforme, quella del premierato che ha come caposaldo proprio la stabilità degli esecutivi”.

Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

