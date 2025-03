(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Sanità, Nappi (Lega): fari accesi su ennesimo evento propagandistico di De

Luca

“L’indifendibile De Luca, che nei dieci anni di mandato ha ridotto anche il

diritto alla salute ad elemosina, ormai disperato, prova a sparare gli

ultimi colpi annunciando l’ennesima manifestazione di piazza per celebrare

un altro (falso) primato, relativo questa volta, alle liste d’attesa. Altro

che primi, la verità è quella che denunciamo da sempre e che è tornato a

ribadire nelle scorse ore il vicepremier Matteo Salvini: la situazione è

drammatica, i campani sono costretti a scappare dalla nostra regione e a

pagare centinaia di milioni di euro, per farsi curare altrove. Una

vergogna! Abbiamo acceso i fari anche su questo evento che suona come

l’ennesimo capitolo di propaganda pre elettorale, e soprattutto chiediamo

fin d’ora con quali fondi si organizzerà la manifestazione annunciata per

il prossimo sei maggio. De Luca e i suoi amici del Pd non ci provino

nemmeno: basta con l’utilizzo dei soldi dei campani per pagarsi le loro

campagne. Piuttosto comincino a riempire gli scatoloni per

traslocare definitivamente da Palazzo Santa Lucia”. Così in una nota

Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della

Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

