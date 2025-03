(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Thu 27 March 2025 PFAS, COSTA (M5S): "FINALMENTE IL GOVERNO SI ACCORGE DELL'EMERGENZA E

LEGIFERA. ADESSO MIGLIORIAMO IL TESTO”

Roma, 27 marzo 2025- “Il decreto legge sui Pfas è finalmente il passo in

avanti che aspettavamo e che a lungo abbiamo chiesto insieme alla pressione

determinante della società civile. Il decreto legge è necessario anche alla

luce delle ultime indagini di Greenpeace che restituiscono un quadro ancora

più allarmante e una contaminazione ancora più diffusa. Il limite

individuato dal governo, di 20 nanogrammi per litro, allineato a quello

tedesco, non basta. L’Italia, soprattutto in alcune regioni, ha una

popolazione particolarmente esposta e contaminata. Non è un caso che negli

anni in cui ero ministro arrivammo a un testo che proponeva lo zero

virtuale per le acque potabili, di falda da cui attingono i pozzi privati e

di irrigazione. Testo poi non approvato per la caduta del governo, ma è a

quel limite che bisogna tendere. Lavoreremo in commissione per rendere

celere l’approvazione e per rendere il testo aderente alla richiesta di

massima tutela per i cittadini”. Così il vicepresidente della Camera on

Sergio Costa

