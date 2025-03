(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 MO, Formentini (Lega): schieriamoci tutti con gli ebrei italiani, con Israele contro l’antisemitismo risorgente

Roma, 27 mar. – “Le modalità della reazione israeliana al pogrom del 7 ottobre 2023 possono certamente essere oggetto di dibattito. Le manifestazioni che si svolgono in Israele per chiedere un cambiamento delle politiche attuate nei confronti della Striscia di Gaza ne sono una dimostrazione eloquente. Altro è chiedere alle comunità della diaspora e ai singoli ebrei di dissociarsi pubblicamente rispetto a quanto fa il governo di Benjamin Netanyahu. Così facendo, infatti, se ne può compromettere la sicurezza ed in ogni caso si attenta alla loro libertà d’opinione, che è nostro compito salvaguardare in questa stagione difficile, in cui l’antisemitismo rialza la testa”.

Lo dichiara il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, commentando le recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte.

