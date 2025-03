Codacons su Arera tariffe luce

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 COMUNICATO STAMPA

27 marzo 2025

BOLLETTE, CODACONS: CON RIBASSO TARIFFE LUCE RISPARMIO DA 14,8 EURO ANNUI A

FAMIGLIA

RISPETTO A 2021 TARIFFE PIU’ ALTE DEL 46,6%, +196 EURO A NUCLEO

Il ribasso delle tariffe dell’energia elettrica disposto oggi da Arera

equivale ad un risparmio su base annua inferiore ai 15 euro a famiglia,

precisamente 14,8 euro a nucleo. Lo afferma il Codacons, commentando

l’aggiornamento tariffario per i vulnerabili per il secondo trimestre.

Considerando un consumo medio di 2.000 kWh annui, la bolletta della luce per

i vulnerabili scende a 610,8 euro – analizza il Codacons – Tuttavia, se si

considera la spesa della stessa tipologia di famiglia nel passato, si scopre

che le nuove tariffe decise da Arera risultano più alte del 46,6% rispetto

allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio dell’emergenza energia.

Ciò equivale ad una maggiore spesa da +196 euro annui a nucleo rispetto a 4

anni fa.

Se si considera anche la spesa per il gas, il conto energetico per le

famiglie vulnerabili di attesta così oggi a quota 2.045,8 euro annui a

nucleo – conclude il Codacons.