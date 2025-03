(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 CAMPIDOGLIO, BARBERA (PRC): “L’INDAGINE PENALE È UN ATTO DOVUTO”

“L’apertura da parte della Procura di Roma di un’indagine sulla

manifestazione di Piazza del Popolo, finanziata dal Campidoglio, è un atto

dovuto. E’ importante che si faccia piena chiarezza sulla legittimità di

quanto accaduto non solo dal punto di vista del danno erariale, ma anche

dal punto di vista delle eventuali responsabilità penali. Al di là di

quelli che saranno gli esiti di tali indagini, riteniamo che sia comunque

molto grave che il Campidoglio abbia deciso di finanziare una

manifestazione che appartiene solo a una parte politica e che non ha nulla

a che fare con i compiti istituzionali di una amministrazione comunale.

Questo fatto rappresenta un precedente molto pericoloso che speriamo non si

ripeta in futuro né a Roma, né in altri luoghi. Quanto emerso rende ancora

più rilevante il risultato politico della manifestazione alternativa che si

è svolta nello stesso giorno a piazza Barberini. Tale evento, senza

sponsor e finanziamenti di istituzioni pubbliche, organizzato in pochi

giorni, ha visto la partecipazione di circa 10 mila persone che hanno

manifestato per la Pace e contro l’idea di un’Europa del riarmo e

dell’austerity, in linea con quei valori costituzionali che ci animano.

Considerato che la manifestazione di piazza Barberini, che a differenza di

quella di Piazza del Popolo era solo romana e senza effetti speciali, è

evidente che non possiamo che essere molto soddisfatti del risultato

ottenuto, nonostante sia stata oscurata da gran parte dei massmedia”. È

quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-segretario della federazione di Roma di Rifondazione Comunista.