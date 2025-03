(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Autovelox, Toccalini (Lega): assessore milanese Granelli sa che sua città ha record multe?

Roma, 27 mar. – “L’assessore milanese Granelli quando attacca il ministro Salvini che sugli autovelox vuole fare una operazione verità, sa che la sua città registra il record di multe in Italia? Loro, veri tassatori occulti, vorrebbero negare l’impegno del ministro che dopo quindici anni si è speso per salvare vite umane, ridurre gli incidenti e sgravare i cittadini vessati da autovelox utilizzati per far cassa anziché garantire sicurezza sulle strade”.

Lo dichiara il deputato milanese della Lega Luca Toccalini.

Ufficio stampa Lega Camera