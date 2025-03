(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Autovelox, Iezzi (Lega): qualcuno a Milano rimpiange uso dispositivi in modo vampiresco

Roma 27 mar. – “La lamentela di qualche assessore del Pd di una città come Milano, record per le multe automobilistiche, restituisce la dimensione vampiresca della sinistra che vorrebbe trasformare un dispositivo per la tutela della sicurezza stradale, in un sistema per fare cassa ai danni dei milanesi. Un discorso da tassatori occulti. È questo il modo della sinistra di tutelare i cittadini?”.

Lo dichiara il deputato milanese della Lega Igor Iezzi.