(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Agricoltura. De Carlo (FdI): obiettivo della nuova Pac dovrà essere produrre di più e meglio

“Oggi l’Europa parla finalmente un linguaggio che i nostri produttori e le associazioni di categoria utilizzavano da tempo. E possiamo affermare, senza pericolo di smentita, che è in corso un netto cambio di passo sul ruolo dell’agricoltura in Europa. È finita infatti l’epoca delle ideologie, delle fake news e dei discorsi sui massimi sistemi: oggi noi vogliamo lavorare per garantire cibo di qualità a tutti. Non a caso la prima battaglia vinta dal governo Meloni ha riguardato proprio il divieto di produzione di cibo sintetico in Italia, smentendo tutti quelli che non credevano nella riuscita di questo obiettivo”.

Così il presidente della commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo, durante la conferenza ‘Il futuro dell’agricoltura europea: sfide e opportunità della nuova visione Ue’ svoltasi oggi a Palazzo Madama.

“Mangiare è un atto agricolo e quando scegliamo cosa mettere nel carrello della spesa scegliamo anche quale agricoltura sostenere. E se l’Europa impara a difendere i propri prodotti con le regole della reciprocità, la qualità dei suoi prodotti vincerà senza dubbio. Questo dobbiamo aspettarci dalla nuova Pac: regole per produrre di più meglio, oltre agli incentivi per chi produce in una certa maniera”. E conclude: “L’Italia ha giocato e giocherà un ruolo importante in questa sfida, perché è innegabile il ruolo del governo Meloni nell’inversione di rotta in corso: tradizione e innovazione, produzione e ricerca, giovani e redditività sono i temi che devono tornare al centro del dibattito agricolo continentale”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica