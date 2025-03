(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Ronzulli (FI): sport e impresa possono diventare alleati preziosi per costruire un futuro di pace

“Lo sport è uno straordinario ambasciatore di pace e democrazia nel mondo. Per questo è importante che resti uno strumento di unione e non di divisione. Lo sport deve sempre essere un ponte, mai un muro. Le imprese possono giocare un ruolo importante, sostenendo eventi che favoriscano il dialogo tra culture e la collaborazione internazionale. Sponsorizzare manifestazioni sportive in Paesi emergenti, per esempio, non solo contribuisce alla crescita economica locale, ma rafforza anche i legami diplomatici tra le nazioni coinvolte. Lo sport e l’impresa possono diventare alleati preziosi per costruire un futuro di pace, collaborazione e prosperità condivisa. Perché dove c’è sport c’è speranza, dove c’è impresa c’è futuro”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Buenos Aires al convegno ‘Impresa e sport come motore di crescita sociale ed economica e come strumento per la Public Diplomacy’.