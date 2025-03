(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Ronzulli (FI): Con questa sinistra governeremo fino al 2032

“Il ministro Salvini non ha mai messo in dubbio la titolarità della politica estera in capo alla premier Meloni e al ministro Tajani. Appurato questo, è libero di esprimere le sue opinioni e di incontrare o sentire chi crede. La sinistra, nelle sue profonde divisioni, sta disperatamente cercando visibilità accusando il governo di avere spaccature che esistono solo nella sua fantasia. Non dureremo solo fino al 2027, ma con questa opposizione ci avviamo a governare anche fino al 2032”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un’intervista all’Altravoce, del quotidiano del Sud, che poi ha proseguito: “Non c’è alcun rischio di spaccatura nella maggioranza. Ognuno dei partiti che compongono la coalizione ha una connotazione ben precisa, quella che ci fa stare insieme da 30 anni. Se avessimo tutti lo stesso programma e le stesse idee, saremmo un solo partito. Noi siamo uniti, leali e coesi nelle nostre diversità”.