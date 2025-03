(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Prodi. Spinelli (FdI): Schlein ci dica se siamo su ‘Scherzi a parte’

“La risibile proposta di Franceschini di imporre ai figli il solo cognome materno diventa persino surreale di fronte al gesto sconsiderato di Romano Prodi nei confronti della giornalista Lavinia Orefici. Ma come, la sinistra che tenta con proposte inutili di esaltare la figura femminile si schiera poi a difesa di un professore che tira una ciocca di capelli a una giovane giornalista? Se non siamo su ‘Scherzi a parte’, ci dica Elly Schlein a cosa stiamo assistendo. La politica è una cosa seria, i cittadini non meritano di essere presi in giro”.

Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica