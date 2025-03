Consiglio metropolitano, le delibera approvate nella seduta di mercoledì 26 marzo

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 comunicato stampa | Bologna, 26 marzo 2025

Consiglio metropolitano, le delibere approvate nella seduta di mercoledì 26 marzo

Mercoledì 26 marzo il Consiglio metropolitano si è riunito online. Di seguito le delibere approvate con la relativa votazione:

* Affidamento “in house providing” ad AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di servizi strumentali all’attuazione degli obiettivi del progetto “Futuro rinnovabile: valorizzazione dello Sportello Green per le imprese”, approvato a unanimità.

* Piano per l’Economia Sociale, approvato con 12 voti favorevoli (Centro sinistra e Rete Civica) e 4 astenuti (Uniti per l’alternativa).

* Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 e modifica e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 – Adozione, approvata con 12 voti favorevoli (Centro sinistra e Rete Civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

* Riconoscimento di debiti fuori bilancio, secondo provvedimento e contestuale applicazione di Avanzo, approvato con 12 voti favorevoli (Centro sinistra e Rete Civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

Nella seduta è stato discusso anche un ordine del giorno presentato dalla consigliera Sara Accorsi a nome del Gruppo Centro sinistra sul tema “Intorno all’8 marzo, sui diritti delle donne”, approvato con 11 voti favorevoli (Centro sinistra), 1 astenuto (Rete civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

—————————————————-

Ufficio Stampa e Comunicazione

Città metropolitana di Bologna

via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

[ http://www.cittametropolitana.bo.it/ | http://www.cittametropolitana.bo.it ] | [ http://www.cittametropolitana.bo.it/ ] [ http://www.bolognametropolitana.it/ | http://www.bolognametropolitana.it ]