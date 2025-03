(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Animali, Panizzut (Lega): prevenzione precondizione per evitare ripetersi problematiche

Roma, 26 mar. – “Come Lega non perdiamo l’occasione per sottolineare quanto prevenzione e controlli devono essere precondizione per evitare il ripetersi di problematiche che potrebbero essere evitate. Sostenere una giornata di sensibilizzazione sulla centralità veterinaria è fondamentale per debellare molte criticità in origine, educando non solo sui comportamenti ma anche su un’attività, quella veterinaria, che non è ancora sufficientemente conosciuta. Siamo certi, che questa proposta potrà contribuire a coinvolgere tutti gli operatori, medici, veterinari, professionisti della sicurezza, della salute e dell’ambiente, affinché possano lavorare congiuntamente e rafforzare le misure di prevenzione. Ringrazio la collega senatrice Maria Cristina Cantù per il lavoro portato avanti al fine di sostenere e rafforzare questo segmento, a scuola e nelle famiglie”.

Lo dichiara il deputato della Lega Massimiliano Panizzut, esprimendo voto favorevole del gruppo alla pdl per l’istituzione della Giornata per la prevenzione veterinaria.