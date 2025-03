AGENZIA DELLE ENTRATE – Avviso all’utenza del 26 marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

Avviso all’Utenza

La società appaltatrice del servizio di stampa, imbustamento, trattamento e conferimento

della corrispondenza dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver commesso degli

errori, nel periodo compreso tra il 19 e il 21 marzo 2025, nello svolgimento delle suddette

attività relativamente ad alcuni atti che sono stati immessi nel circuito postale per la fase di

consegna.

Nello scusarci del disagio arrecato, benché non dipendente dall’attività dell’Agenzia,

invitiamo i destinatari di comunicazioni che presentano evidenti anomalie di stampa a non

tenerle in considerazione e a cestinarle.

Per qualsiasi dubbio gli interessati possono contattare gli uffici dell’Agenzia ai recapiti

indicati al seguente link: Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio – Agenzia delle

Entrate

L’Agenzia ha inviato formale comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali

e provvederà ad una nuova notifica degli atti riportanti informazioni corrette.

Roma, 26 marzo 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE

