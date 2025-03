(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Ronzulli (FI): Cruciale promuovere la cooperazione economica e commerciale tra Italia e Argentina

“Il ruolo del mercato finanziario e commerciale è uno strumento essenziale per la crescita, e la stabilità economica. L’Italia e l’Argentina condividono profondi legami storici, culturali ed economici. La comunità italiana in Argentina rappresenta un ponte umano e sociale tra i nostri Paesi, un’eredità di valori e tradizioni che continua a rafforzare il nostro rapporto. E proprio in questo contesto, è cruciale promuovere la cooperazione economica e commerciale tra le nostre nazioni, favorendo investimenti e progetti comuni, capaci di generare valore e opportunità per entrambi i nostri popoli. Le relazioni economiche internazionali si basano su amicizia, fiducia, rispetto e visione comune del futuro. Bisogna proseguire nel percorso di rafforzamento dei rapporti fra i nostri due Paesi. La strada della cooperazione è quella che porta alla crescita reciproca, e siamo felici di percorrerla insieme”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dell’incontro con il presidente della Borsa del commercio di Buenos Aires, Adelmo Gabbi.