Prodi. Campione (FdI): atteggiamento sinistra inqualificabile

“Quello che è successo negli ultimi giorni rasenta l’assurdo. Prima Romano Prodi che aggredisce una giornalista di ‘Quarta Repubblica’ per avergli posto una domanda evidentemente ‘scomoda’. Poi Fausto Bertinotti che dichiara in diretta televisiva di voler colpire il presidente Meloni con un libro. Episodi gravissimi sui quali la sinistra ha riso o addirittura preso le difese, mentre la Schlein, che in più occasioni si è scagliata contro gli attacchi sessisti, non ha proferito parola. Ed il motivo ormai è chiaro: per il Pd il rispetto della libertà di espressione e la difesa delle donne sono solo slogan da sfoggiare a piacimento, non diritti da tutelare sempre”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della commissione Femminicidio.

