(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 FI, Domani presentazione legge delega Testo Unico delle Costruzioni.

Mazzetti (FI): “Forte semplificazione. È inizio rivoluzione liberale”

“Pronta la proposta del nuovo testo unico delle costruzioni. Un testo finalmente chiaro, semplice, auto-applicativo. Porta l’attesa semplificazione, l’atteso accorpamento delle troppe norme, contiene una riforma organica della disciplina delle costruzioni, basata sui principi indicatori che tengono conto della centralità del progetto e della responsabilità di chi lo realizza. È stato un lavoro di mesi, fatto di ascolto e sintesi, da Nord al Sud del Paese, con gli ordini professionali e le categorie economiche. Questa sintesi è possibile grazie alle competenze e all’impegno del Comitato tecnico-scientifico del dipartimento Lavori pubblici FI e dell’Intergruppo parlamentare ‘Progetto Italia’. Forza Italia ha subito sposato la mia iniziativa, dandole un indispensabile sostegno”. È in programma domani alle ore 11 alla Sala Matteotti della Camera dei Deputati la conferenza stampa di presentazione della legge delega sul testo unico delle costruzioni curata da Forza Italia, con l’On. Mazzetti prima firmataria. Saluti iniziali On. Francesco Battistoni, Segretario Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati. Introducono il tema l’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, e l’architetto Giuseppe Mele, coordinatore tecnico del dipartimento. Intervengono l’On. Paolo Barelli, Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, il Sen. Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo Forza Italia Senato, l’On. Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale Dipartimenti di Forza Italia. Conclusioni affidate all’On. Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit. Modera l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. L’evento si può seguire in diretta sulla webtv della Camera.

