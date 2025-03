(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Diritto alla Casa, Barbera (Prc): “Storica vittoria per l’inquilina sotto

sfratto da parte del Vaticano”

“Finalmente una buona notizia. Grazie al determinante impegno dell’Unione

Inquilini e alla mobilitazione di diverse realtà, si è risolta

positivamente la vicenda riguardante lo sfratto ai danni di Anna, persona

fragile e invalida, da 31 anni affittuaria di un appartamento del Vaticano

nel centro storico di Roma, in Via del Gonfalone. Situazione che era stata

segnalata da Rifondazione Comunista e dall’Associazione Grognards e che a

novembre, a seguito del picchetto antisfratto, organizzato dinanzi alla sua

abitazione, era assurta agli onori della cronaca come un caso simbolico del

grave problema dell’emergenza abitativa a Roma. La trattativa con il

Vaticano e l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha

permesso di evitare un evento traumatico come lo sfratto e di garantire il

passaggio a un’abitazione alternativa, sempre nel centro di Roma e a canone

invariato. Una soluzione insperata, frutto della tenacia e del contributo

di tutti i protagonisti di questa vertenza simbolo. Ora auspichiamo che

anche le istituzioni pubbliche facciano la loro parte, approvando la

moratoria degli sfratti per il Giubileo, aumentando l’offerta di alloggi

popolari e mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per sostenere

sia le famiglie in difficoltà economica, che per garantire il passaggio da

casa a casa di coloro che sono oggetto dei provvedimenti di rilascio dei

propri alloggi. La situazione in Italia e a Roma non è infatti degna di un

paese civile”. Lo dichiara Giovani Barbera, membro della Direzione

nazionale e co-segretario della Federazione romana di Rifondazione

Comunista.