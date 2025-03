(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 DAZI: NEVI (FI), “ATTACCHI SCOMPOSTI QUOTIDIANI METTONO IN DISCUSSIONE INTERESSE NAZIONALE”

“Ho ricevuto una telefonata di Antonio Tajani nella quale era veramente dispiaciuto per l’attacco di Zingaretti, un attacco privo di fondamento e su un concetto elementare espresso dal nostro Segretario Nazionale: per evitare i dazi dobbiamo comprare ciò che non produciamo noi dagli americani piuttosto che dai cinesi o da altri. Ebbene, dovremmo essere tutti d’accordo e applaudire. Invece persiste un livello di attacco quotidiano da parte dell’opposizione e di alcuni giornali che fanno il controcanto dell’opposizione, che è oggettivamente eccessivo e va a mettere in discussione l’interesse nazionale. Stiamo giocando una partita molto importante e seria sulla questione dei dazi. Forza Italia in particolare è molto attiva, perché percepiamo che nel tessuto economico, negli imprenditori italiani, c’è grande preoccupazione. Plaudo all’approccio del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, come noi, è convinto che l’Ue saprà affrontare unita la questione, con determinazione e con un percorso comune”. Così l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Coffee Break su La7.

