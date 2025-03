(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Roma, taglio del nastro per “Agricoltura è”. De Carlo (FdI): “Spettacolare vetrina sul presente e sul futuro dell’agricoltura italiana”

Inaugurata questa mattina in Piazza della Repubblica a Roma il villaggio di “Agricoltura è”, evento organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; una tre giorni che vedrà al centro l’agricoltura italiana, il suo ruolo in Europa e il suo futuro. Tanti gli appuntamenti in calendario promossi dal MASAF e da altre realtà, prima fra tutte la IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare che per il pomeriggio di oggi ha organizzato – insieme alla Commissione “sorella” alla Camera – un incontro su tradizione e innovazione (inizio ore 17.30): “Questo villaggio è una spettacolare vetrina sul presente e sul futuro dell’agricoltura italiana”, sottolinea il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato. “Fino a mercoledì, la capitale metterà al centro il lavoro della terra, il nuovo ruolo dell’agricoltura nazionale in Europa, il futuro del comparto che è indissolubilmente legato all’innovazione e alla ricerca; un evento fortemente voluto dal Ministro Francesco Lollobrigida e dal Governo Meloni, a riprova di come il settore primario sia al centro delle politiche – non solo economiche – di questo esecutivo. È un onore e un’emozione poter partecipare e contribuire a una rassegna che tra incontri, presentazioni, dibattiti, laboratori e degustazioni permetterà di presentare il vero spirito dell’agricoltura italiana. Lo abbiamo sempre detto: la comunicazione in questo settore è fondamentale, soprattutto per cancellare anni e anni di fake news, e questo villaggio è un grandissimo messaggio-verità di presentazione dei valori, del ruolo, delle eccellenze e del significato del settore primario per la nostra Nazione”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica