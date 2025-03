(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 *Puglia: Schlein, solidarietà a Matteo Masciale, impegno PD non si ferma*

“Solidarietà a Matteo Masciale, segretario del PD di San Giovanni Rotondo e

consigliere comunale, per il vigliacco attacco subito. L’impegno del PD nei

territori non si ferma certo davanti a questi atti intimidatori mafiosi,

anzi diventa sempre più tenace. Un abbraccio a Matteo e a tutta la sua

famiglia, da parte mia e di tutta la nostra comunità democratica”.

Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Roma, 24 marzo 2025

