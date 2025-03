(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 GOVERNO, CAMPIONE (FDI): SCHLEIN ATTACCA MELONI E DIMENTICA LA NORMA SUL FEMMINICIDIO

«Elly Schlein non finisce di stupire. Le sue reiterate accuse contro Giorgia Meloni di trascurare politiche in favore delle donne sembrano ormai una vecchia litania totalmente disancorata dalla realtà.

Il segretario del Pd dovrebbe seguire più gli atti parlamentari e le misure del governo e meno le manifestazioni di piazza e i talk show.

Il governo Meloni ha fatto per le donne più di quanto abbiano fatto tutti gli ultimi esecutivi e non sfugge a nessuno, tranne alla distratta Elly, che a quanto pare non ne ha contezza, che tra i numerosi provvedimenti ce n’è uno, di grande portata, che era da tempo obiettivo della sinistra ma che è stato realizzato proprio dal governo Meloni. Si tratta del DDL che introduce nel nostro ordinamento il reato di femminicidio, norma da sempre auspicata proprio dalle donne di sinistra. Ci dispiace per la Schlein ma le misure concrete a difesa delle donne sono state varate da questo governo di centrodestra, guidato da una donna che rende orgogliose le donne».

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.

