Roma, 24 Marzo 2025

Mon 24 March 2025 Finanza: Casasco, tenere alta attenzione su Borsa di Milano

“È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla Borsa Italiana, come giustamente ha sottolineato il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, ribadendo anche ieri la nostra preoccupazione. Gli sviluppi recenti in Euronext sembrano allontanarsi dal modello federale iniziale, con il rischio che le decisioni vengano centralizzate a favore di altre piazze finanziarie. Milano, invece, deve continuare a ricoprire un ruolo centrale, evitando che funzioni strategiche vengano trasferite all’estero, per questo è necessario porre la massima attenzione alle prossime nomine in Euronext.

È positiva la creazione di fondi di fondi a favore della liquidità di Piazza Affari, che possono beneficiare anche di risorse di CDP. Tale iniziativa, che vede unite le forze di maggioranza, si combina con una recente modifica della norma europea del Listing Act, già approvata, voluta nella scorsa legislatura dagli on. Antonio Tajani e Fulvio Martusciello, che consente di ampliare la ricerca azionaria a titoli di media e piccola capitalizzazione. Forza Italia vuole ribadire la centralità della Borsa di Milano, a maggior ragione se una liquidità arriverà dalle risorse pubbliche di CDP. Suggerisce anche al gruppo Euronext di mantenere un approccio federativo e non centralista e di fare di Milano il centro del listing di tutte le small cap e mid cap europee, per esempio tutte le imprese con capitalizzazione sotto un miliardo di euro. Borsa Italiana costituisce infatti una infrastruttura chiave della nostra economia, a sostegno delle imprese italiane e Forza Italia vuole continuare a difenderne la sua funzione strategica a Milano al servizio del Paese”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del Partito, intervenendo a Class CNBC.

