FI: Benigni, orgoglioso del movimento giovanile, ha dimostrato di essere all’altezza delle grandi sfide

“Sono molto orgoglioso di rappresentare i ragazzi di Forza Italia Giovani: stiamo facendo un grande lavoro di partito per formare la classe dirigente del futuro e credo che oggi il movimento giovanile abbia dato prova di essere già all’altezza delle sfide che ci aspettano”.

Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile, parlando dal palco dell’evento azzurro “Forza Europa – Giovani, per la libertà, verso il futuro!”, in corso a Milano.

“Ringrazio tutta la classe dirigente del nostro partito, il nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, Letizia Moratti, Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Fulvio Martuscello, tutti i nostri coordinatori regionali, i parlamentari e i consiglieri regionali che quotidianamente supportano l’attività dei nostri giovani e li aiutano a crescere.

Quella di oggi è stata un’iniziativa di grandissimo livello, da un punto di vista qualitativo e contenutistico, un momento di confronto e partecipazione per creare il nuovo Manifesto dei giovani di Forza Italia. Un documento che ha l’obiettivo di fornire spunti, idee e sostenere l’attività del nostro partito, che è protagonista a tutti i livelli di governo, dai consigli comunali fino al governo del Paese. Credo che il compito di un movimento giovanile sia anche quello di essere uno sprono per chi guida oggi il nostro Paese, affinché si vada incontro anche alle istanze e alle esigenze dei tanti giovani che si attendono da noi delle risposte”, ha concluso.

