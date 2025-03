(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Agricoltura, Calandrini (FdI): villaggio importante occasione per valorizzare il nostro settore primario

“L’inaugurazione oggi del villaggio ‘Agricoltura è’ rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro settore primario, sempre più strategico per l’economia italiana. Grazie al lavoro del Ministro Francesco Lollobrigida e dell’intero Governo, stiamo promuovendo innovazione e tradizione, garantendo alle nostre imprese agricole le condizioni per crescere e competere sui mercati internazionali. La presenza del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, insieme al Presidente della Repubblica e al Commissario UE all’Agricoltura, testimonia il forte impegno dell’Italia nel tutelare e rilanciare la nostra filiera agricola anche a livello europeo”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

