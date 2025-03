(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Protezione civile, Zoffili (Lega): “Volontari di Erba modello concreto di impegno per la comunità”

Erba, 22 mar. – “Questa mattina, in occasione dell’inaugurazione del nuovo mezzo speciale per interventi idrogeologici presso il Centro Polifunzionale di Emergenza di Erba ottenuto grazie all’importante finanziamento di Regione Lombardia, desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l’operato straordinario dei volontari del Gruppo Intercomunale della Protezione Civile di Erba, modello concreto di impegno per la comunità. Ho avuto l’onore di essere parte di questa realtà, partecipando anche a missioni complesse come quelle durante il terremoto de L’Aquila e so bene quanto impegno, sacrificio e professionalità siano necessari per garantire interventi efficaci nelle situazioni più difficili di emergenza.

L’inaugurazione di questo nuovo mezzo rappresenta un segnale concreto dell’attenzione di Regione Lombardia nel sostenere e potenziare il lavoro prezioso dei volontari, veri e propri custodi della sicurezza del nostro territorio. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per la dedizione e il coraggio che dimostrano ogni giorno per il bene e la sicurezza di tutti noi cittadini. Un ringraziamento speciale al Vice Sindaco leghista di Erba, Simona Guerrieri, con deleghe a Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Sport, per il suo impegno e l’attenzione costante, che contribuiscono alla realizzazione di progetti importanti come questo”.

Così Eugenio Zoffili, parlamentare e capogruppo della Lega a Erba.