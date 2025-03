(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 MAFIA NIGERIANA, SPERANZON (FDI): CONGRATULAZIONI A FF.OO E INQUIRENTI PER ARRESTI ODIERNI

“La mafia nigeriana è una minaccia che Fratelli d’Italia denuncia da sempre. Gli arresti di oggi, tra Roma, Brescia e addirittura in Islanda, dimostrano l’efficacia dell’azione instancabile delle nostre Forze dell’Ordine e degli inquirenti, ai quali rivolgo il mio più sincero ringraziamento. Questo è un altro colpo assestato a una delle più pericolose forme di criminalità organizzata, che va combattuta senza tregua e senza compromessi. La lotta alle mafie è una battaglia di civiltà per la legalità che il governo Meloni ha messo in cima alle sue priorità, e su questo non arretreremo di un solo passo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario a Palazzo Madama.

