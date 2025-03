(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Governo, Gelmetti (FdI): Renzi attacca, ma la realtà lo smentisce: Meloni protagonista sulla scena internazionale

“Ancora una volta, Matteo Renzi dimostra di vivere in una realtà parallela, fatta di dichiarazioni polemiche e lontane dai fatti. Nel suo ennesimo tentativo di screditare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Renzi ignora volutamente il peso e il ruolo centrale che l’Italia sta avendo sulla scena internazionale grazie alla leadership di Meloni. Contrariamente a quanto affermato dall’ex premier, Giorgia Meloni ha consolidato rapporti strategici con i principali leader mondiali, partecipando attivamente ai vertici internazionali più rilevanti, dal G7 al G20, fino agli incontri bilaterali con i vertici della NATO e dell’UE. È un dato di fatto che il governo italiano stia ottenendo risultati concreti, dalla gestione della politica migratoria agli accordi energetici, dimostrando che il nostro Paese è tornato a essere un interlocutore rispettato e ascoltato. Se c’è qualcuno che ha perso credibilità sulla scena internazionale, è proprio Matteo Renzi. Dopo aver guidato un governo senza legittimazione popolare e aver abbandonato la politica italiana per dedicarsi a lucrosi incarichi all’estero, oggi si riduce a commentare con livore il successo altrui. Piuttosto che attaccare chi lavora per il bene dell’Italia, farebbe meglio a interrogarsi sul perché il suo nome sia ormai associato più ai talk show che ai tavoli che contano davvero. Il Presidente Meloni continuerà a rappresentare l’Italia con serietà e determinazione, senza farsi distrarre dalle polemiche sterili di chi, evidentemente, non ha più nulla da offrire alla politica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

