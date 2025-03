(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Giustizia: Barelli (FI), impegnati anche su riforma giustizia contabile

“La giustizia è un tema fondamentale per i cittadini e rimane nel dna di Forza Italia. Vogliamo una giustizia giusta, e questo significa certamente che chi sbaglia deve pagare la giusta pena. La nostra riforma non comporta percorsi agevolati affinché i colpevoli non siano puniti, ma vuole mettere in equilibrio accusa e difesa rispetto a un giudice che deve essere veramente terzo e quindi imparziale. Siamo già intervenuti cancellando reati che per troppo tempo hanno bloccato la macchina amministrativa. Penso all’abuso d’ufficio, che per troppo tempo ha rallentato le nostre amministrazioni e distrutto reputazioni. Ma ricordiamoci che il problema del Paese non è solo la giustizia penale. C’è anche la giustizia civile e la giustizia contabile che hanno necessità di riforma per tagliare i tempi e che incidono, anch’essi, in termini di giustizia giusta. In Parlamento è in discussione un provvedimento, anche a mia firma come capogruppo di FI, che riguarda la riforma della giustizia contabile, la Corte dei conti. Noi vogliamo, ad esempio, che ci sia la valorizzazione della collaborazione preventiva della Corte con le pubbliche amministrazioni, quindi a monte dell’autonoma azione amministrativa del pubblico ufficiale. Poi, a valle, per quanto è stato concordato con gli operatori della giustizia contabile, non ci siano ingiuste ripercussioni inquisitorie che rallentano l’azione amministrativa. E va inoltre sottolineato che il 90% delle citazioni in giudizio proposte dalle procure regionali si concludono poi in giudizio in un nulla di fatto, senza alcuna sentenza di censura. Su questo punto, l’attenzione di Forza Italia è massima”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo al convegno “La riforma della giustizia di Forza Italia” in corso a Palermo.

