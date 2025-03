(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 DONNE, PELLEGRINO (FDI): MOMENTO STORICO DOVE RACCONTARE STORIE DI SUCCESSO

“Con storie di italiane eccellenti abbiamo voluto dare ampio spazio ad alcune tra le grandi eccellenze femminili che abbiamo in Italia. Troppe volte infatti sui giornali trovano spazio solo racconti tristi di donne che devono lottare duramente, anche contro situazioni di violenza, e se è vero che questi fatti sono una triste realtà, è anche vero che le donne sanno essere protagoniste di competenza, coraggio e passione che gli permettono di puntare al successo raggiungendolo, e diventando così un esempio per tutti noi. Oggi abbiamo la responsabilità di raccogliere questo dono e le opportunità che abbiamo davanti, perché sicuramente i tempi sono maturi per fare delle storie di donne storie di successo”.

Lo ha dichiarato a margine della conferenza sulle eccellenze femminili, organizzata in Senato, Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica