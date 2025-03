(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 ComoLake Inclusion, Zoffili (Lega): “Grazie al Ministro Locatelli, evento straordinario”

Roma, 22 mar. – “Ringrazio il Ministro per le Disabilità della Lega, Alessandra Locatelli, per aver organizzato a Cernobbio nella splendida cornice di Villa Erba e del nostro lago ‘ComoLake Inclusion’, uno straordinario evento, durante il quale sono state valorizzate le buone pratiche di inclusione e i progressi compiuti nel superamento delle barriere, non solo architettoniche, che le persone con disabilità si trovano spesso a dover affrontare. Una giornata che è stata anche l’occasione per garantire la giusta visibilità alle numerose realtà territoriali che si impegnano quotidianamente in questo settore, e che meritano il massimo supporto da parte di tutte le Istituzioni”.

Così il deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili.