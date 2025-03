(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Calderone. Zullo (FdI): Attacchi da sinistra pretestuosi

“L’elenco di esponenti del Governo a cui la sinistra chiede le dimissioni si arricchisce oggi con il nome del ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. In assenza di solidi argomenti politici, viene attaccata sul piano personale, attraverso una squallida indagine sul suo percorso di studi. Prima di diventare ministro, la Calderone è stata per anni una qualificata professionista nel mondo del lavoro e oggi sta mettendo a disposizione del Paese le sue qualità. I numeri la premiano, la disoccupazione è ai minimi, la sinistra per l’ennesima volta rivolge accuse pretestuose che evidenziano un’irrilevanza politica. Solidarietà al ministro”.

Così in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica