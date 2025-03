(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Barelli (Fi), da Zingaretti attacco scomposto che segna basso livello sinistra in Italia

“L’attacco scomposto di Zingaretti al ministro Tajani segna il basso livello a cui è arrivata la sinistra in Italia. Un linguaggio volgare, come da alcolizzato. Mentre il ministro Tajani è impegnato a lavorare per difendere le imprese italiane ed evitare che si arrivi alla guerra dei dazi con gli Usa, c’è chi fa becera propaganda nel patetico tentativo di racimolare consensi, senza minimamente guardare all’interesse dei cittadini e delle imprese. Del resto, sul tema Europa tutta l’opposizione è allo sbando. In parlamento le opposizioni hanno presentato ben sei diverse mozioni riguardo la posizione del nostro governo sulla questione europea, i dazi e la difesa comune. La maggioranza invece ne ha approvata una, unica, e all’unanimità. Per fortuna, nel nostro paese c’è un governo solido che in campo internazionale dispone di due autorevoli fuoriclasse: la premier Meloni e il ministro degli esteri e vice presidente del consiglio Antonio Tajani”.

Così il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma