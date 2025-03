(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 Api e Vigne, incontro a Conegliano. De Carlo (FdI): “Convivenza tra api e vigneti fondamentale per il futuro dell’agricoltura”

L’Istituto Cerletti di Conegliano (Treviso) è stato teatro questa mattina dell’incontro promosso dall’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto su “Api e Vigne: un connubio possibile, salvaguardando l’ambiente”.

A trarre le conclusioni del confronto che ha visto alternarsi sul palco apicoltori, ricercatori e insegnanti, è stato il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: “La convivenza tra api e vigneti è fondamentale per il futuro della nostra agricoltura: la presenza di api contribuisce alla biodiversità dei territori, ed è necessaria una collaborazione tra apicoltori e agricoltori per trovare il giusto bilanciamento tra la protezione delle colture e la tutela di questi insetti impollinatori. Come? Con la lotta integrata e una riduzione dell’uso di fitofarmaci, con la realizzazione nelle vicinanza dei vigneti di “aree di rifugio” per gli insetti impollinatori, indirizzandosi verso l’agricoltura biologica o biodinamica, comunicando gli effetti di certe pratiche agricole e promuovendo quelle più sostenibili. Credo che questa convivenza non sia solo una sfida, ma anche una grande opportunità: pensiamo ad esempio allo spazio che potrebbe avere un vino “amico delle api”, che andrebbe ad affiancarsi a quello biologico. Proteggere le api significa tutelare la biodiversità e l’ambiente, pilastri senza i quali l’agricoltura non potrebbe esistere e sopravvivere: per questo, le buone pratiche – come quelle messe in atto proprio da questo istituto – dovrebbero diventare la norma. Il futuro si costruisce ogg

