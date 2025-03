(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 22 MARZO – WEBER (PPE) AD AGORÀ WEEKEND: “L’EUROPA NON HA SCELTA,

PREPARARSI AL PEGGIOR SCENARIO PER EVITARLO”

“Per il conflitto tra Russia e Ucraina serve una pace, ma una pace

duratura. Non di pochi giorni, settimane o di pochi anni come accadde nel

2014 con l’occupazione della Crimea”. Queste le dichiarazioni di Manfred

Weber, presidente del Partito Popolare Europeo, ad Agorà Weekend, la

trasmissione di Rai3 condotta da Sara Mariani. “Questo – ha aggiunto – è il

motivo per cui serve un compromesso tra tutti, ma con l’Europa al tavolo”.

In relazione alla necessità di un rafforzamento delle capacità di difesa

dell’Unione Europa, Weber ha affermato: “Assolutamente sì, l’Unione Europea

è sotto pressione e la Russia ha cambiato la sua economia in un’economia di

guerra: spende l’8% del suo Pil, in difesa. Questo significa che dobbiamo

preparaci al peggior scenario, per evitarlo”.

